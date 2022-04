Quel phénomène ! Mis en échec par un Alex de Minaur très inspiré et au bourd du gouffre, Carlos Alcaraz a refusé la défaite dimanche en demi-finale à Barcelone. Soutenu par un public catalan acquis à sa cause qu'il a réussi à enflammer en sauvant deux balles de match dans le deuxième set, le jeune Espagnol a eu le dernier mot après trois manches (6-7, 7-6, 6-4) et 3h38 de bataille rangée. Mais sa journée folle n'est pas finie : il devra remettre le couvert sur les coups de 17h30 en finale contre son compatriote Pablo Carreno Busta, vainqueur plus facile de Diego Schwartzman (6-3, 6-4).

Ad

ATP Barcelone Schwartzman balayé : Carreno Busta s'offre la finale IL Y A 3 HEURES

Sur la "Pista Rafa Nadal", nom du court central de Barcelone en hommage à la légende qui y a décroché 12 titres, Carlos Alcaraz a été fidèle à la réputation de son idole. Car si son jeu présente bien des différences par rapport à celui de son illustre aîné, son état d'esprit semble avoir suivi à la lettre le modèle majorquin. Le futur membre du Top 10 ne renonce jamais, jusqu'au dernier point, et Alex de Minaur l'a appris dimanche à ses dépens.

Malmené, Alcaraz a fait un miracle pour rester en vie

Car l'Australien, 25e mondial pas vraiment connu pour ses résultats sur terre battue mais accrocheur en diable, a bien failli créer une belle sensation. Tombeur de Cameron Norrie en quart, il avait certes déjà montré qu'il était capable de tenir la cadence sur ocre plus tôt dans la semaine. Mais il a franchi un cap en parvenant à absorber et contrer la puissance phénoménale d'Alcaraz. Tant et si bien que durant les deux premiers sets, en prenant la balle le plus tôt possible, il a tenu tête à son rival, l'a privé de temps, l'a fait douter jusqu'à se retrouver en position de conclure.

Carlos Alcaraz à Barcelone en 2022 Crédit: Getty Images

A deux reprises, à 7-6, 5-4 puis 7-6, 6-5, De Minaur a servi pour la finale. Et il s'est même retrouvé à 40/15 sur son engagement sur sa deuxième opportunité. Il avait tout pour y parvenir avec une première slicée bien trouvée qui lui a donné une balle courte et une approche du filet convenable en coup droit. C'est alors que débordé et quasiment en déséquilibre pour se dégager, après une course presque trop rapide qui l'a forcé à prendre la balle en coup droit plutôt qu'en passing de revers, Alcaraz a exécuté un coup quasi-miraculeux pour sauver la première balle de match. La suite ? Une fois la seconde sauvée, il a arraché le tie-break d'un revers long de ligne supersonique (6-7, 7-6).

Une débauche d'énergie fatale pour la finale ?

Subjuguée par tant de classe et de caractère, la foule s'est mise à scander "Carlos, Carlos". Et malgré une intervention du kiné avant le troisième set, Alcaraz a poursuivi sur sa lancée malgré la résistance acharnée de son adversaire. D'un smash de revers sublime à sa 4e opportunité après un jeu de 15 minutes, il a fait le break d'entrée. Mais De Minaur a refait son retard (3-3), prenant de plus en plus la balle en demi-volée pour ne pas subir son poids.

Dans une fin de match électrique, Alcaraz n'a eu d'autre choix que de passer la surmultipliée pour faire la différence une ultime fois à 4-4, grâce notamment à un lob lifté ébouriffant. Et dire qu'il devra remettre le couvert d'ici quelques heures face à un adversaire vraisemblablement bien plus frais. Mission impossible ? C'est justement bien pour cela qu'il pourrait y parvenir.

ATP Barcelone Jour de pluie à Barcelone : Alcaraz et les autres devront revenir dimanche matin IL Y A 19 HEURES