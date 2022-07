On ne sait pas si c'est la fin du calvaire pour Dominic Thiem, mais c'est un sacré progrès. Pour la première fois depuis 14 mois, l'Autrichien vient d'enchainer une deuxième victoire d'affilée. Sa victime du jour ? Pas n'importe qui, Roberto Bautista Agut, qu'il a battu en trois sets à l'ATP de Bastad (7-6, 3-6, 6-4). C'est également sa première victoire sur un joueur du Top 20 depuis 2020.

"La victoire contre Emil Ruusuvuori (au premier tour, ndlr) m’a fait du bien et m’a aidé aujourd’hui. Je suis entré sur le court en me disant que je pouvais gagner, même en sachant que ce serait dur", a-t-il confié à la fin de la rencontre. Place désormais aux quarts de finale, ses premiers depuis Madrid en 2021.

Thiem revient de loin, très loin. Il n'avait plus remporté le moindre match depuis mai 2021 à Rome. La faute à une blessure au poignet qui a trainé en longueur, de problème dans son jeu mais surtout dans sa tête. Il l'avait confié après son élimination au premier tour de Roland-Garros et semblait complètement impuissant. Et quel meilleur remède que d'enchaîner les victoires ?

