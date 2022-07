Sentiments partagés pour Dominic Thiem. L’Autrichien a finalement vu son beau parcours suédois prendre fin vendredi avec une défaite en trois manches face à l’excellent Sebastian Baez (6-2, 6-7, 6-4), après un énorme combat de 2h49. Malgré la frustration, le protégé de Nicolas Massu a combattu comme à ses plus belles heures sur le circuit et il n’est pas passé loin de retourner la situation. Il a perdu, oui, mais il faut saluer la prestation de très haut niveau de Baez, dont la montée en régime se confirme de semaines en semaines.

Les deux hommes ont offert, et de très loin, le plus beau quart de finale de la journée dans la station balnéaire de Bastad. Véritable combat de terre battue, ce match a offert de longs échanges, des coups gagnants venus d’ailleurs et du petit jeu bien senti. Sur les 2h49 de match, les deux dernières heures ont été de très haut niveau.

Du bon Thiem, de l'excellent Baez

Thiem peut-il nourrir des regrets de cette défaite ? Pas vraiment. Le scénario du match n’a pas été à son avantage. Il a fait la course derrière et il a été meilleur dans la réaction que dans l’action. Toujours aussi perfectible derrière son engagement, notamment sur les secondes balles (30% de points gagnés derrière), il a quand même retrouvé de la longueur dans ses coups, ce qui lui avait manqué lors des deux premiers tours face à Emil Ruusuovori et Roberto Bautista. Surtout, il a retrouvé cette capacité à faire le point de son propre chef. Ce n'est pas arrivé tout le temps, mais quand il l’a fait, c’était du Thiem "old School".

L’actuel 339e mondial a aussi montré des signes d’amélioration au niveau mental. Passé le déblocage de la victoire à Salzbourg en Challenger, et sur le grand circuit en Suède, il a montré des signes de réel agacement, ce qui manquait depuis son retour à la compétition en avril. En plein du 2e set et quand il a raté l’opportunité de mener 0/30 quand Baez servait pour le gain du match (à 5-4 dans le 3e set), le vainqueur de l’US Open 2020 a grogné sa colère, preuve que le champion n’est pas parti. S’il a calé dans le dernier acte après avoir décroché le deuxième set au tie-break, c’est aussi à cause du niveau de Baez.

Pas passé loin de sortir Alexander Zverev au 2e tour du dernier Roland-Garros, l’actuel 32e mondial a évolué à un très haut niveau pendant ce quart de finale. Très fort en fond de court, capable d'aller au filet, le joueur de Buenos Aires s'est aussi fait remarquer par sa science du jeu. Ses amorties diaboliques ont souvent coupé les pattes d'un Thiem trop loin de sa ligne de fond par moments. Toujours maître du score, le joueur de 21 ans a même manqué une balle de match à 5-4 dans le 2e set sur le service de Thiem, avant perdre le jeu décisif au couteau. La prolongation des débats n'a rien changé à l'affaire : ce match était pour lui. Les espoirs de meilleurs lendemains, eux, sont du côté de Thiem.

