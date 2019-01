ATP Brisbane : Andy Murray éliminé en huitièmes par Daniil Medvedev (7-5, 6-2)

Brisbane, c'est déjà terminé pour Andy Murray. Au lendemain de son premier succès de la saison, le Britannique, 240e mondial au classement ATP, a pris un gros coup sur la tête en s'inclinant dès le 2e tour face au Russe Daniil Medvedev, mercredi en Australie.

Balayé en deux petits sets par le Russe (7-5, 6-2), Murray s'est montré totalement impuissant lors de cette rencontre bouclée en 1h23. Pas au meilleur de sa forme, l'Écossais a affiché toutes ses limites physiques du moment. Medvedev, solide comme un roc, affrontera Milos Raonic en quarts de finale.

Cette défaite prématurée a contrasté avec la joie - mesurée certes - de l'ancien n°1 mondial après sa victoire contre l'Australien James Duckworth mardi. Opéré de la hanche en janvier dernier et touché à la cheville en fin de saison 2018, Murray a compris qu'il vivait avec un sursis. "Je vais essayer de profiter de jouer tennis tant que cela sera possible. Je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer, mais on verra."