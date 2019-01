ATP Brisbane : Jo-Wilfried Tsonga s'incline en demi-finale contre Daniil Medvedev, 7-6, 6-2

La marche était trop haute ce samedi pour Jo-Wilfried Tsonga. Le Français s'est incliné en demi-finale du tournoi de Brisbane face à Daniil Medvedev. Une défaite en deux manches (7-6(6), 6-2) et 1h23 de jeu, qui va sans doute laisser des regrets au Manceau. Il a notamment manqué deux balles de set dans le tie-break du premier set avant de lâcher physiquement dans le second. Daniil Medvedev, lui, est en finale du tournoi australien, et sera opposé à Kei Nishikori dimanche.

