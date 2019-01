Jo-Wilfried Tsonga en demi-finale après sa victoire sur Alex De Minaur, 6-4, 7-6

Jo-Wilfried Tsonga est décidément très en forme en ce début de saison ! A Brisbane, le Manceau s'est qualifié pour les demi-finale ce vendredi en dominant Alex de Minaur en deux sets (6-4, 7-6(2)) et 1h45 de jeu. Un match solide où Tsonga s'est montré autoritaire dans le tie-break pour s'éviter une troisième manche.

C'est la première fois depuis février 2018 que le Français est en demi-finale d'un tournoi sur le circuit ATP. Une bonne nouvelle à quelques jours du début de l'Open d'Australie. Il défiera Daniil Medvedev pour une place en finale.

Jo-Wilfried Tsonga se sent bien en Australie et il l'a encore prouvé. Agressif d'entrée de match, il a tout de suite breaké son adversaire du jour, Alex de Minaur. L'Australien de 19 ans a connu un départ diesel mais il s'est rapidement réveillé pour refaire son retard. A 4-4, le bras du plus jeune a tremblé avec trois fautes directes. Tsonga en a profité pour prendre une deuxième fois sa mise en jeu, avec notamment un magnifique passing de revers long de ligne en bout de course. Le Français a ensuite pu conclure la manche sur son service.

Une première depuis février 2018

Plus solide à l'échange que dans la première manche, Alex de Minaur s'est rapproché de sa ligne pour ne pas subir à la reprise. Une tactique payante qui lui a permis de gêner le Français dans le deuxième set. Il s'est même procuré trois balles de break à 3-2, mais il n'a pas su concrétiser ces occasions. En face, Jo-Wilfried Tsonga a souffert pour conserver sa mise en jeu jusqu'au tie-break, mais il a pu compter sur une première balle efficace dans les moments importants. C'est ce qui a fait la différence dans le jeu décisif, qu'il a survoler en ne laissant que deux points à de Minaur.

Avec 41 coups gagnants pour seulement 28 fautes directes, le Manceau a proposé un tennis agressif et précis ce vendredi en Australie. Il s'est qualifié pour sa première demi-finale sur le circuit ATP depuis février 2018, c'était à l'Open Sud de France à Montpellier. Une longue période qui a donc pris fin après une victoire convaincante face au natif de Sydney.

Jo-Wilfried Tsonga a maintenant rendez-vous avec Daniil Medvedev pour une place en finale, un adversaire qu'il a battu lors de leur unique affrontement.