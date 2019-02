ATP Buenos Aires : Schwartzman vient à bout de Thiem (2-6, 6-4, 7-6) en demi-finale

Diego Schwartzman vit une sacrée semaine à Buenos Aires. Devant les siens, l'Argentin a tout donné sur le court Guillermo Vilas pour renverser le tenant du titre et tête de série numéro 1 du tournoi Dominic Thiem en trois manches (2-6, 6-4, 7-6) et plus de deux heures et demie de jeu. En larmes après son quart de finale à l'évocation de la disparition récente de sa grand-mère, il est encore passé par toutes les émotions pour rejoindre la 5e finale de sa carrière.

Un troisième set à rebondissements

Schwartzman a d'abord laissé passer l'orage et le premier set, remporté aisément par Dominic Thiem. Puis, l'Argentin a su s'accrocher et bien exploiter les secondes balles adverses pour remettre les compteurs à zéro. La manche décisive a été riche en renversements de situation : d'abord mené d'un break (4-1), il a aligné quatre jeux consécutifs pour servir pour le match à 5-4. Mais son adversaire autrichien s'est battu jusqu'au bout, a refait son retard et a même obtenu une balle de finale sur le service adverse.

Ce match fou s'est finalement achevé assez logiquement lors d'un ultime jeu décisif, et Schwartzman a saisi sa première opportunité pour conclure 7 points à 5, à la plus grande joie des supporters argentins. Face à Marco Cecchinato en finale, il tentera d'accrocher un troisième trophée à son palmarès, le premier à domicile, après des victoires à Istanbul en 2016 et Rio en 2018, déjà sur terre battue.