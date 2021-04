Gilles Simon avait décidé de mettre sa carrière sur pause fin dévrier. La raison ? "Le cœur n'y étant plus du tout pour voyager et jouer dans ces conditions, je suis malheureusement obligé de faire une pause afin de me préserver mentalement", écrivait-il sur les réseaux sociaux, très affecté par le contexte sanitaire actuel. Un mois et demi plus tard, le Français a retrouvé le sourire. Et la victoire.

Le 63e mondial, qui a décidé de s'aligner sur la terre battue de Cagliari, a en effet éliminé l’Italien Stefano Travaglia en trois sets (1-6, 6-3, 6-4) lors du premier tour. Après une entame de match complètement ratée, Simon a retrouvé ses marques ensuite. Ses repères aussi. Plus solide et serein, il a repris les commandes de la rencontre. Malgré une frayeur en fin de troisième set, il s'est logiquement imposé après plus de deux heures de jeu. Au prochain tour, le Français a rendez-vous avec un autre Italien : Lorenzo Sonego.

