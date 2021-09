L'incident fera vraisemblablement beaucoup moins parler que celui de Novak Djokovic il y a un peu plus d'un an à l'US Open. Mais Tennys Sandgren s'est distingué à sa manière mardi en enregistrant peut-être la disqualification la plus rapide de l'histoire (une fois un match entamé). Tête de série numéro 1 du Challenger de Cary en Caroline du Nord et opposé à son compatriote Christopher Eubanks, l'Américain ne sera resté que 14 minutes et moins de deux jeux sur le court (il menait 1-0). La cause ? Comme le numéro 1 mondial, un jet de balle intempestif dont a été victime, pour ainsi dire, un juge de ligne.

Car les circonstances ont été plus cocasses que celles ayant entraîné la disqualification de Djokovic à Flushing en 2020. Et Tennys Sandgren a pris soin de les relater, non sans un certain humour sur les réseaux sociaux. "Donc ce soir (mardi), j'ai reçu une balle d'un ramasseur un peu trop 'épicée' dans les parties intimes. Je l'ai renvoyée contre la barrière (d'agacement, NDLR) et elle a rebondi heurtant les fesses du juge de ligne, tandis que je m'éloignais de l'autre côté. Le résultat ? Une disqualification. Et vous, comment s'est passée votre soirée ?", a-t-il tweeté, accompagnant son message d'un emoji hilare.

Le joueur a posté par la même occasion la vidéo du début de l'incident, lors de laquelle on voit et on entend le jeune ramasseur s'excuser après avoir mal maîtrisé son jet de balle, avant que Sandgren n'ait ce geste d'humeur. A noter que l'Américain a précisé dans un second tweet qu'il était "totalement responsable" pour dissiper toute ambiguïté.

