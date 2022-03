Sa patience et sa volonté ont fini par payer. Pour fêter dignement son 37e anniversaire la semaine prochaine, Stan Wawrinka s'est offert le plus beau des cadeaux : un retour sur sa scène préférée, celle d'un tournoi de tennis. Un peu plus d'un an après son dernier match (une défaite d'entrée à Doha contre Lloyd Harris en mars 2021), le Vaudois va renouer avec la compétition à l'occasion du tournoi Challenger de Marbella (27 mars-3 avril) sur terre battue grâce à une invitation. Ancien numéro 3 mondial, il pointe actuellement au 232e rang du classement ATP.

Il avait d'ores et déjà obtenu une wild-card pour Monte-Carlo (10-17 avril prochains). Mais les nouvelles sont donc encore meilleures que prévu pour Wawrinka qui aura quelques matches derrière lui au moment de se produire sur le Rocher où il avait gagné son unique Masters 1000 en 2014. Il voit ainsi le bout du tunnel, après avoir été contraint de passer deux fois par la case chirurgie ces derniers mois pour son pied gauche et son tendon d'Achille (en mars puis en juin 2021).

Ce retour sur un circuit secondaire dénote à la fois l'humilité du Suisse et la nécessité pour lui de reprendre ses marques et de rebâtir sa confiance après une si longue absence. Il n'a plus gagné un match professionnel depuis le 1er tour de l'Open d'Australie 2021 contre le Portugais Pedro Sousa (6-3, 6-2, 6-4).

