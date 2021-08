ATP Cincinnati

Un signe de plus que cette année est celle du numéro 5 au classement ATP. Titré à Acapulco et Madrid, demi-finaliste à Roland-Garros et surtout médaillé d’or aux JO de Tokyo après s’être offert le scalp du numéro 1 mondial et épouvantail Novak Djokovic, le joueur de 24 ans vit la meilleure période de sa carrière, laissant son habituelle inconstance au service de côté, laissant ainsi sa puissance de frappe et son talent faire la différence.