"C’est comme lorsque vous terminez vos études à l’université et qu’ils vous donnent le diplôme", a souri Rublev en interview, après la rencontre. Il n'avait pas de chapeau ni de tenue pour l'occasion, mais Andrey Rublev a bien obtenu un diplôme, ce samedi à Cincinnati. Celui de l’Université Medvedev. En quatre rencontres face à son compatriote, le Russe n’avait jamais gagné, ni même pris le moindre set. Pour la première fois, il est venu à bout de son aîné d’un an et demi, n°2 mondial et tête de série n°1 dans l’Ohio, au terme d'une demi-finale renversante , a souri Rublev en interview, après la rencontre.

Jouer contre lui est un défi qui me permet de voir ce que je dois encore améliorer

Avant le match, le n°7 mondial, venu à bout de Marin Cilic, Gaël Monfils et Benoît Paire ces derniers jours, chaque fois lors de parties disputées, savait qu’il aurait affaire à un grand défi face à Daniil Medvedev. Mais il était aussi impatient d’affronter son ami, parce que leurs rencontres lui permettent de régulièrement jauger son niveau du moment et de pointer ses manques. "Je suis heureux de jouer contre lui, c’est un défi qui me permet de voir ce que je dois encore améliorer, confiait Rublev avant la demi-finale. Après avoir perdu contre lui, j’ai toujours progressé."

ATP Cincinnati Une grande première et la finale au bout : Rublev renverse Medvedev IL Y A 3 HEURES

Une grosse bataille pour une victoire inédite : le résumé vidéo de Rublev-Medvedev

Si l’on suit cette théorie, à l’évidence, Andrey Rublev a franchi un palier depuis la dernière fois qu’il a croisé son compatriote, en février à l’Open d’Australie. A l’époque, Medvedev l’avait écarté en trois sets avant d’aller s’incliner en finale contre Novak Djokovic. En cette fin d’été, le n°2 mondial joue un tennis grandiose, aérien à Toronto puis à Cincinnati, mais il a buté sur son jeune compatriote de 23 ans. Comme à chaque fois, Medvedev avait parfaitement démarré le match et remporté la première manche. Mais après avoir heurté une caméra placée près du court, il a semblé sortir du match dans le deuxième set . Une opportunité que Rublev s’est empressé d’aller cueillir.

"Même quand j’étais mené 6-2, je me disais que le score n’aurait pas dû être aussi sévère parce que les points étaient très serrés, a expliqué Rublev après sa victoire. Il y avait juste quelques petites erreurs de ma part, de bons points de Daniil. Le match était tellement intense, il y avait tellement de rallyes, c’était extrêmement dur physiquement et mentalement. Ça ressemblait beaucoup à une partie d’échec." Rublev n’a pas hésité à sacrifier un certain nombre de pions par le biais d’attaques parfois très risquées qui lui ont valu dans un premier temps pas mal de déchet. Mais c’est au final ce qui lui a permis d’envoyer Medvedev dans les cordes et de le mettre échec et mat.

Cette victoire me donne davantage de confiance dans le fait que je peux me battre avec lui

"Medvedev est un joueur qui ne vous donne pas beaucoup de chance d’attaquer, mais si j’ai assez de puissance et que je choisis le bon moment, je dois être celui qui le fait courir, a analysé Rublev après coup. Je tentais de trouver le moment parfait pour commencer à être plus agressif et m’ouvrir des angles." Au fil du match, Andrey Rublev est devenu celui qui remportait les points les plus longs. Ceux qui font mal aux jambes et à la tête.

Un passing de toute beauté pour tromper Rublev : Medvedev avait pourtant bien démarré

Après Monte Carlo, plus tôt cette saison, le n°7 mondial s’est offert une deuxième finale de Masters 1000 en carrière et assoit un peu plus son statut. Sans être toujours aussi brillant que son compatriote Medvedev, il prouve qu’il est dans le match. "Cette victoire me donne davantage de confiance dans le fait que je peux me battre avec lui", a-t-il reconnu. Un nouveau succès, ce dimanche, face à Zverev ou Tsitsipas, qui s’affrontent dans l’autre demi-finale, le ferait entrer dans un nouveau monde, celui des vainqueurs en Masters 1000.

La marche sera grande, mais Rublev, champion olympique en double mixte et désormais tombeur de Medvedev, enchaîne les premières fois. Une de plus serait presque moins surprenante que les précédentes.

Grosse frayeur puis grosse colère : Medvedev n'a pas aimé percuter une caméra en plein échange

ATP Cincinnati Paire tombe avec les honneurs HIER À 18:55