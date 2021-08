Arriver à décrypter qui est Benoît Paire est un exercice passionnant et déroutant. En difficulté depuis un an et demi et le début de la pandémie, qui a cassé sa routine dans sa vie de joueur de tennis, et impacté les tournois en eux-mêmes avec la disparition du public, le Français a commencé une lente reconstruction qui est en train de porter ses fruits à Cincinnati où le public est présent justement. Lui, il revit d'être en symbiose.

Dans l'Ohio, le joueur d'Avignon s'est qualifié pour la deuxième fois de sa carrière en quart de finale d'un Masters 1000 après son succès en trois manches face à John Isner, homme en forme du moment, avec sa récente demi-finaliste à Toronto. La grande première remontait à 2013 et sa folle semaine à Rome. Un certain Roger Federer avait mis fin à son aventure dans la ville éternelle.

Pour retrouver le dernier carré d'un M1000, il devra cette fois battre Andrey Rublev, très à l'aise sur le ciment du Cincy Open. Face au Russe, il s'attend à un combat rude. "On s'est affrontés il y a très longtemps en Challenger, ce sera complètement différent. Il joue plein de confiance, il vient de gagner des matchs incroyables. On va voir, ce sera difficile", a-t-il annoncé en conférence de presse.

En 2021, Paire a retrouvé goût au tennis : "Je kiffe"

Nous y revenons, les derniers mois ont été difficiles à analyser dans les deux circuits professionnels du tennis. Le cas de Benoît Paire, auteur de prestations très décousues en début d'année, avait lui inquiété. Notamment la Fédération française de tennis qui lui avait proposé un soutien psychologique s'il en ressentait le besoin, tout en l'écartant des Jeux Olympiques de Tokyo, joués sous bulle sanitaire.

Cette période compliquée pour le Tricolore a été souvent évoquée sous bien des coutures, mais pas forcément de son point de vue. Il l'avoue, il n'a pas bien vécu les commentaires le concernant. "On dit souvent que je suis un joueur du dimanche, tout le monde m'a pris pour une pipe pendant un an et demi", a-t-il lancé en conférence de presse.

Habitué aux hauts et aux très bas, Paire, qui n'a toujours pas de sponsor, et il a d'ailleurs dû acheter une chemisette Adidas à la boutique du tournoi à cause de la forte humidité, savoure de retrouver un circuit un poil plus normal, notamment lors de cette tournée américaine sur ciment. Huitième de finaliste à l'US Open en 2015, Paire va forcément être un joueur à éviter à New York dans quelques jours. A Flushing, il devra mettre fin à sa série de trois défaites au 1er tour en Grand Chelem. C'est le moment où jamais vu sa forme et son niveau du moment.

Cette année, je prends tellement de plaisir à jouer devant du monde et à retrouver un circuit normal. À pouvoir sortir dans la rue et pouvoir aller dans mes fast-foods et retrouver une vie normale que je kiffe et les résultats s'en ressentent. Je suis content d'être en quarts, c'est la première fois depuis 2013. C'est la première fois aussi que je battais un top 10 depuis quelques années. Ce n'est que du bonheur. Je suis content d'être là, de retrouver mon tennis, ma bonne humeur et ma joie d'être sur un court", a-t-il ajouté dans ", a-t-il ajouté dans des propos rapportés par L'Equipe.

