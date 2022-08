Deux grands noms à terre. Hubert Hurkacz, récent finaliste à Montréal, et Nick Kyrgios, apparu emprunté physiquement à deux semaines de l'US Open, ont été stoppés au 2e tour du Masters 1000 de Cincinnati respectivement par John Isner (7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 6-2) et Taylor Fritz (6-3, 6-2), tout comme Rafael Nadal pour son retour à la compétition.

Il n'avait plus joué depuis le 6 juillet et son quart de finale remporté de haute lutte à Wimbledon, contre Taylor Fritz. Deux jours plus tard, le vainqueur de l'Open d'Australie et de Roland-Garros voyait son rêve d'un Grand Chelem calendaire s'effondrer, en déclarant forfait face à Kyrgios, empêché par une déchirure abdominale.

L'Australien (28e), qui en profita pour se hisser pour la première fois de sa carrière dans un tournoi Majeur, certes battu par Novak Djokovic en finale, n'a pas baissé la cadence depuis, s'imposant à Washington il y a deux semaines où il a mis un terme à trois ans de disette.

Mais le trop-plein de matches semble dur à digérer. Comme lors de sa défaite en quart du Masters 1000 de Montréal face à Hubert Hurkacz, Kyrgios a traîné sa carcasse dans l'Ohio contre Taylor Fritz, son dos et son genou gauche le faisant encore souffrir.

Tsitsipas tranquille

Et quand ça ne va pas, ça se voit chez l'Australien de 27 ans, qui donna dès le début des signes de frustration grandissante en se plaignant des clignotements gênants des lumières d'un panneau publicitaire. Sans qu'une solution lui soit apportée.

Il s'est incliné 6-3, 6-2 sans lutter, en seulement 51 minutes, face au solide Américain (13e), vainqueur à Indian Wells en mars, qui n'en demandait pas tant.

"C'est génial la façon dont mon jeu se met en place. C'est le genre de match dont j'ai besoin pour gagner en confiance. Beaucoup de choses allaient bien aujourd'hui, je me sentais bien", s'est félicité Taylor Fritz, qui affrontera le Russe Andrey Rublev (8e).

Plus tard, le Polonais Hubert Hurkacz (10e), finaliste à Montréal dimanche face à Pablo Carreño, est lui aussi tombé, battu 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 6-2 par l'Américain John Isner (50e).

De son côté, Stefanos Tsitsipas (7e) n'a eu aucun mal à accéder en 8e de finale, en écartant 6-3, 6-4 le Serbe Filip Krajinovic (46e). Pas plus que le Canadien Felix Auger-Aliassime (9e) pour se débarrasser 6-3, 6-2 de l'Australien Alex De Minaur (20e).

Cameron Norrie, 11e mondial et finaliste du tournoi de Los Cabos il y a deux semaines, a lui renversé 3-6, 6-3, 6-4 Andy Murray (47e), qui a fini avec des crampes.

