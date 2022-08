Daniil Medvedev a la tête dure. Opposé vendredi à l'Américain Taylor Fritz, soutenu par le public américain, le numéro 1 mondial a su résister avant d'imposer sa loi en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati. Pas toujours en maîtrise et même dominé dans le premier set, il a remporté tous les points importants pour l'emporter en deux manches (7-6, 6-3) et 1h37 de jeu contre le Californien, 13e à l'ATP. Premier qualifié pour le dernier carré dans l'Ohio, il y affrontera le vainqueur du duel entre Stefanos Tsitsipas et John Isner.

Ad

L'été américain est décidément sa période préférée de la saison. Son faux pas d'entrée à Montréal - à relativiser face à un joueur aussi dangereux et en forme que le finaliste de Wimbledon Nick Kyrgios - est d'ores et déjà loin derrière lui. Titré à Los Cabos début août, Daniil Medvedev sera bien au rendez-vous des demi-finales à Cincinnati, son dernier tournoi de préparation à la défense de son bien à l'US Open. Et plus intéressant encore pour lui : sa trajectoire est indubitablement ascendante.

ATP Cincinnati Medvedev, comme un roc HIER À 19:08

Fritz a raté le coche et Medvedev s'est envolé

Y compris au cours même de ce vendredi en quart de finale. Disons-le d'emblée : le Russe aurait dû perdre le premier set. Ou plutôt Taylor Fritz aurait dû le remporter. Très autoritaire sur ses engagements, le Californien s'est montré le plus percutant pendant une heure, a obtenu six occasions de break contre aucune à son rival. Il a surtout eu trois balles pour virer en tête à chaque fois à la relance : une fois à 5-4 en sa faveur, puis à deux autres reprises à 6-5. Dominateur sur deux de ses trois opportunités, il s'est trompé sur deux coups d'attaque très à sa portée, laissant l'opportunité à Medvedev de jouer un tie-break.

Daniil Medvedev à Cincinnati en 2022 Crédit: Getty Images

Erreur fatale car le numéro 1 mondial, prédateur à sang-froid, a saisi la balle au bond. Alignant trois aces dans ce jeu décisif pendant que son rival implosait (double faute et erreurs à gogo), le grand Daniil était tout heureux de virer en tête et de se sortir de ce qui ressemblait à un vrai traquenard. La suite ? Un break d'entrée de second set sur une défense prodigieuse dont il a le secret et l'affaire était pliée. Soudain redoutable sur sa première (73 % en jeu, 84 % de réussite derrière, 8 aces pour aucune double dans cette manche), Medvedev n'a plus lâché les rênes, reprenant le contrôle total de la partie.

Sur les derniers jeux, le Russe a évolué au niveau qui était le sien lors de l'US Open 2021 où il a conquis son premier (et unique pour le moment) Majeur. Cela tombe bien, Flushing Meadows se rapproche à grands pas. Le numéro 1 mondial a indubitablement le sens du timing.

ATP Cincinnati Tsitsipas et Coric filent aussi en quarts, Fritz s'offre Rublev au combat HIER À 17:59