Cameron Norrie et Borna Coric ont au moins deux points communs. Ils ont tous les deux réussi à se qualifier pour les demi-finales du tournoi de Cincinnati, dernière répétition sur dur avant l'US Open. Et ils y sont tous les deux parvenus en écartant un joueur du Top 10 au tour précédent. Pour le premier - qui n'est d'ailleurs pas très loin de ce gratin - c'est une vraie performance, puisqu'il a écarté Carlos Alcaraz au terme d'un match très plaisant (7-6, 6-7, 6-4). Pour le second, c'est une (nouvelle) sensation.

Plus de 3h de lutte et Norrie a eu le dernier mot : le résumé de sa victoire contre Alcaraz

Norrie a su trouver les clés dans un match qui a pourtant pris une tournure qu'Alcaraz adore. La confrontation a donné lieu aux plus beaux échanges du tournoi, entre rallyes à toute vitesse et duels à la volée. Le Britannique a d'ailleurs été mené 3-1 dans le dernier set, mais a débreaké immédiatement avant de reprendre le service de l'Espagnol à 5-4, pour ensuite en finir en un peu plus de trois heures.

Une défense de titan au filet : Battu par Norrie, Alcaraz s'est au moins offert le point du match

Le match entre Coric et "FAA", lui, fut bien plus linéaire. Très solide et en confiance après avoir sorti Rafael Nadal, le surprenant croate a breaké le Canadien une fois dans chaque set, à 1-1 puis à 3-3, pour s'imposer logiquement (6-4, 6-4). Les deux hommes ont maintenant rendez-vous pour une place en finale, où le vainqueur affrontera le survivant du choc Tsitsipas - Medvedev.

Coric ne s'arrête plus : les moments forts de son succès contre Auger Aliassime

