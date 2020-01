Si l’aventure est d’ores et déjà finie pour les Bleus, elle continue pour l’Argentine en ATP Cup. Après la défaite de l’Autriche face à la Pologne, Diego Schwartzman et ses coéquipiers disputaient mercredi une véritable finale dans le groupe E à Sydney face à la Croatie et ils l’ont largement emporté. Le numéro 1 argentin n’a ainsi laissé aucune chance (6-2, 6-2) à un Borna Coric méconnaissable par rapport à son premier match dans la compétition samedi dernier face à Dominic Thiem. Avant lui, Marin Cilic s’était aussi liquéfié contre Guido Pella, vainqueur 7-6, 6-3 dans le premier simple.

La qualification pour les quarts de finale alors en poche, le double n’avait aucun enjeu pour l’Argentine. Et pourtant, la paire Gonzalez/Molteni est venue à bout de l’équipe croate Dodig/Mektic, qui jouait pourtant son avenir dans la compétition, au super tie-break (3-6, 6-3, 10/2). Ce dénouement conjugué à la défaite de Benoît Paire contre Kevin Anderson dans la rencontre opposant la France à l’Afrique du Sud dans le groupe A ont déterminé l’identité des deux derniers qualifiés. Meilleurs deuxièmes de groupes, la Belgique (poule C) et le Canada (poule F) peuvent encore rêver du titre et rejoignent l’Australie, l’Espagne, la Serbie, la Russie, la Grande-Bretagne et donc l’Argentine en quarts de finale.

Le programme des quarts de finale

Jeudi à Sydney

A partir de 10h (minuit en France)

Grande-Bretagne – Australie

A partir de 17h30 (7h30 en France)

Argentine – Russie

Vendredi à Sydney

A partir de 10h (minuit en France)

Serbie – Canada

A partir de 17h30 (7h30 en France)

Belgique – Espagne