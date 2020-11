Comme la Coupe Davis avant elle, l'ATP Cup n'aura pas lieu comme prévu en janvier. Alors que les négociations en vue de la tenue de l'Open d'Australie se poursuivent entre les instances du tennis mondial et l'Etat de Victoria, l'idée d'organiser la compétition par équipes nationales aussi à Melbourne a été abandonnée selon le quotidien australien The Age. La Serbie de Novak Djokovic ne défendra donc pas son titre, un an après une édition inaugurale qui avait enthousiasmé spectateurs et joueurs.