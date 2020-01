Ils étaient favoris et ils n’ont pas déçu pour leurs débuts dans l’ATP Cup. Les Russes et leur jovial capitaine Marat Safin ont fait respecter leur rang vendredi à Perth face à une Italie diminuée en l’absence de Matteo Berrettini (forfait car blessé aux abdominaux). Karen Khachanov s’est ainsi logiquement imposé face au 84e joueur mondial Stefano Travaglia (7-5, 6-3), avant que Daniil Medvedev ne l’imite en renversant Fabio Fognini (1-6, 6-1, 6-3).

S’il l’a emporté en deux sets en ouverture, Karen Khachanov ne s’est néanmoins pas amusé. Rapidement breaké, il a dû cravacher pour refaire son retard dans la manche inaugurale. Souvent agressé sur sa seconde balle (42 % de points gagnés derrière seulement), il a perdu deux fois sa mise en jeu dans la partie, mais a su ravir celle de son adversaire à quatre reprises. Plus dominateur dans le deuxième acte, il a finalement eu besoin de moins d’une heure et demie pour ramener le premier point à son équipe.

Medvedev au diesel

La rentrée de Daniil Medvedev était également attendue, après une deuxième partie de saison 2019 plus que prometteuse. Diesel, le Russe a eu besoin d’un set pour rentrer dans la partie. S’il a eu des balles de break d’entrée, il n’a pas su les convertir et a vu les cinq premiers jeux de la partie lui filer sous le nez. A l’aise et inspiré, Fognini a ainsi aisément viré en tête. Mais arrivé tardivement en Australie après la naissance de son deuxième enfant, il n’a pas pu tenir le rythme.

Péchant comme souvent par son irrégularité (26 coups gagnants pour 41 fautes directes), l’Italien n’a pas pu résister au retour fulgurant de son adversaire, beaucoup plus au point déjà sur le plan physique. Medvedev a logiquement pris le contrôle du match malgré un très faible pourcentage de réussite sur les balles de break (4/18). Victorieux en 1h47 de jeu, il a donc permis à la Russie de revenir à hauteur de la Norvège, qui a renversé les Etats-Unis plus tôt dans la journée, en tête du groupe D après cette première journée.