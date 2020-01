Il s’en est fallu de peu, mais la logique a été respectée. La Serbie de Novak Djokovic est venue à bout lundi de la France au terme du double décisif à Brisbane. Après avoir remis les deux équipes à égalité en disposant de Gaël Monfils, le numéro 2 mondial est revenu sur le court pour prêter main forte à Viktor Troicki et se défaire de la paire bleue Mahut/Roger-Vasselin au super tie-break du troisième set (6-3, 6-7, 10/3) en 1h47 de jeu. Ce succès permet aux Serbes de rejoindre les quarts de finale de la compétition, comme les Australiens avant eux. Pour les Bleus, tout pourrait bien s’arrêter là.

La rencontre avait de faux airs de Coupe Davis. A voir la joie rageuse de Novak Djokovic à l’issue de la balle de match dans une ambiance électrique, c’était à s’y méprendre. Et si ce double décisif avait bien lieu en Australie, le numéro 2 mondial a dû se croire à Belgrade, tant les supporters serbes étaient nombreux pour le pousser. Prostrés sur leur chaise, Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin ont d’ailleurs eu toutes les peines du monde à cacher leur déception, car après un début de match raté et un premier set vite perdu (6-3), ils ont bien cru réaliser le coup parfait.

Djokovic épinglé par la vidéo

Longtemps sans histoire et à sens unique, le match a pris un sacré relief dans le deuxième set avec au centre des attentions, un acteur : Novak Djokovic. Visiblement en souffrance, le Serbe s’est d’abord fait manipuler le bras droit : souffrait-il du coude qui lui a déjà causé quelques problèmes par le passé ? Difficile à dire. Toujours est-il qu’il s’est moins engagé dans ses coups pendant quelques minutes. Et à 4-3 pour la France, il a été pris en flagrant délit par la vidéo, exécutant une volée de l’autre côté du filet.

Furieux (à tort) contre l’arbitre, le "Djoker" a utilisé cette rage intérieure, comme il le fait souvent si bien, pour remporter les trois points suivants et son jeu de service. La partie est alors montée en tension. Dos au mur dans le jeu suivant (4-4, 0/40), Nicolas Mahut a exécuté une volée réflexe incroyable pour sauver une première balle de break, avant de s’en sortir à son tour, comme transcendé. Seul contre toute une enceinte – excepté Nick Kyrgios venu en ami –, le clan français emmené par Gaël Monfils et Benoît Paire s’est mis à crier ses encouragements sur tous les points. Galvanisés, Mahut et Roger-Vasselin ont alors arraché le deuxième set au tie-break.

Sur leur nuage, ils semblaient en mesure d’enchaîner dans le super tie-break, réalisant d’ailleurs le mini-break d’entrée. Mais les Serbes, emmenés par un Djokovic de marbre malgré les événements précédents, ont réussi à endiguer la vague bleue pour finalement reprendre totalement le contrôle sur la fin. Après neuf points consécutifs, ils pouvaient exulter : comme en novembre dernier en Coupe Davis, ils seront au rendez-vous des quarts de finale et ils espèrent bien aller plus loin cette fois. Les Français, quant à eux, devront battre les Sud-Africains pour éventuellement faire partie des deux meilleurs deuxièmes de groupes et poursuivre l’aventure.