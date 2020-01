Contrairement à la nouvelle formule de la Coupe Davis, l’ATP Cup attire les foules en Australie. Mais si le succès populaire est indéniable, dans un pays avec une forte culture tennistique, les sceptiques restent nombreux, et même parmi les joueurs. Car la nouvelle compétition par équipes de l’ATP attribue des points au classement et certains joueurs, pas qualifiés, s’estiment floués. C’est notamment le cas de Reilly Opelka, 36e joueur mondial, qui a posté samedi un message plein d’ironie sur les réseaux sociaux.

"Pour établir mon classement, j’ai le droit à 18 tournois par an. D’autres en ont 19… ça me semble juste", a ainsi tweeté le grand serveur, faisant allusion à l’ATP Cup. Troisième meilleur Américain au classement ATP derrière John Isner (19e) et Taylor Fritz (32e), Opelka ne remplit pas les conditions nécessaires pour jouer en simple dans l’épreuve contrairement, par exemple, au Géorgien Aleksandre Metreveli, 679e mondial. Il paie ainsi la densité de son pays au plus haut niveau.

Opelka dénonce un système inégalitaire et "injuste"

Plus embêtant pour lui, certains joueurs qui le talonnent au classement comme Marin Cilic (39e), potentiels concurrents pour le statut de tête de série en Grand Chelem, peuvent participer à l’ATP Cup pour les mêmes raisons et donc gagner de précieux points. Décidément en forme, Opelka, dans un autre tweet, a raisonné par l’absurde en prenant un exemple datant de 1992. A l’époque, Andre Agassi était, selon lui, 8e joueur mondial et… troisième meilleur Américain (en fait, Agassi était 10e et seulement... quatrième meilleur Américain le 30 décembre 1991, ndlr). Bien que membre du top 10, il aurait donc été théoriquement exclu de l’ATP Cup, une aberration.

A noter que ce n’est pas la première fois que Reilly Opelka critique la nouvelle compétition par équipes. En novembre dernier, il la jugeait déjà "pathétique". "C'est injuste, il n'y a pas d'égalité de chances. Par exemple, la Moldavie s'est qualifiée. Leur joueur n°1 est classé assez loin derrière moi. Quant à leur n°2, je ne pense pas qu'il soit classé. Ce n'est pas bon pour le sport", avait-il alors estimé. Un constat partagé sur Twitter par le Canadien Vasek Pospisil, le Japonais Taro Daniel ou encore l’Australien John Millman qui n'ont pas non plus le droit de jouer l’épreuve en simple.