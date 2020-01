Benoît Paire s’est fait peur, mais il est allé chercher une belle victoire. Dans le premier simple de la rencontre du groupe A de l’ATP Cup entre la France et la Serbie, l’Avignonnais a fini par avoir le dernier mot contre Dusan Lajovic (6-2, 6-7, 6-2), lundi à Brisbane. Alors qu’il aurait pu l’emporter en deux sets secs, il a finalement eu besoin de plus de deux heures pour s’imposer et apporter un premier point important aux Bleus. Car une montagne se dresse dans la foulée face à son compatriote Gaël Monfils en la personne du numéro 2 mondial Novak Djokovic.

Agressif et encouragé à l’être par son capitaine Gilles Simon, Paire a globalement mérité ce succès, en dominant son adversaire pendant la majeure partie de la rencontre. Pourtant fragile de ce côté-là, il est même allé chercher le match sur un coup droit croisé gagnant, très symbolique de ses belles intentions offensives. Le Français n’était d’ailleurs pas loin du match parfait quand il a servi pour le match à 6-2, 5-4. Mais la tension l’a alors rattrapé : il a accumulé les fautes, permettant à Lajovic de refaire son retard et de reprendre espoir.

Paire offensif de bout en bout

Repartant de l’avant dans le tie-break, Paire a cru tenir le bon bout en se procurant deux balles de match à 6 points à 4. Pourtant, il s’est à nouveau compliqué la tâche en perdant quatre points consécutifs dont un smash raté sur sa première occasion de conclure. Après ce jeu décisif fou et ce set concédé, quelques raquettes et une boisson ont volé et on imaginait mal le Français tenir le choc mentalement.

On se trompait. Bien soutenu par ses coéquipiers Nicolas Mahut et Gaël Monfils, jamais lâché par Simon, Paire a continué à aller vers l’avant, frappant une cinquantaine de coups gagnants dans cette partie, soit plus du double de son adversaire. Exploitant chaque seconde balle de Lajovic, il a finalement plié l’affaire sur le service adverse en continuant à prendre des risques. A l’aise sous le maillot bleu dans cette ambiance d’équipe, il permet à la France de croire en la victoire. Mais la tâche s’annonce compliquée pour Monfils dans le deuxième simple, lui qui n’a jamais battu Djokovic en 15 duels sur le circuit.