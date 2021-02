Benoît Paire n'a pas vraiment cherché à forcer. Ni à se battre. Alors que l'équipe de France était éliminée de l'ATP Cup avant même sa dernière confrontation face à l'Autriche, l'Avignonnais a abandonné lors de son match face à Dominic Thiem ce vendredi. Mené 6-1 et 1-0 dans la deuxième manche, le 28e mondial a décidé de dire stop et jeter l'éponge après seulement une vingtaine de minutes... et cinq double-fautes. Le tout en raison d'une douleur au bras droit.