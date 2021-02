Dans la foulée sur la John Cain Arena, les débats ont été nettement plus équilibrés entre Daniil Medvedev et Diego Schwartzman. Mais c'est bien le premier cité qui a décroché une 11e victoire consécutive sur le circuit après son doublé Paris-Bercy - Masters de Londres en fin de saison dernière. Le numéro 4 mondial s'est aussi imposé en deux sets (7-5, 6-3) et 1h39 contre l'accrocheur numéro 1 argentin.