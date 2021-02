Réussir un break sans perdre le moindre point et sans même avoir à effectuer le moindre coup de raquette ? C'est possible. Demandez à Fabio Fognini. Mais l'Italien n'a pas vraiment signé d'exploit. Si le fait est rarissime, on le doit entièrement à Benoît Paire. Opposé à l'Italien lors du tout premier match de l'équipe de France dans l'ATP Cup 2021, le numéro 2 tricolore a vécu un petit cauchemar au moment de servir à 1-1 dans le premier set.