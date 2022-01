Le dernier carré de l'ATP Cup est presque complet. Après les qualifications de la Pologne et de l'Espagne pour la première demi-finale, la Russie, tenante du titre, a obtenu le troisième billet pour le dernier carré jeudi, finissant en tête du groupe B avec une 3e victoire contre l'Italie en 3 rencontres de poule. Pour ce faire, le numéro 2 mondial Daniil Medvedev a sorti le grand jeu, d'abord face à Matteo Berrettini (6-2, 6-7, 6-4) en simple dans un duel de qualité opposant deux membres du Top 10. Puis en double, associé à son compatriote Roman Safiullin, 167e à l'ATP, il a pris le meilleur sur la paire Sinner/Berrettini au super tie-break (7-5, 4-6, 10-5).

Dans le premier simple de la journée, Jannik Sinner avait tenu son rang face à Safiullin, s'imposant en deux sets (7-6, 6-3) et près de deux heures de jeu (1h56 précisément). Dans un match beaucoup plus serré que l'écart de classement entre les deux hommes (Sinner est 10e), l'Italien a su arracher le tie-break de la première manche 8 points à 6, avant de sauver pas moins de 5 balles de break dans ses trois premiers jeux de service du second acte. Dans la foulée, il a breaké son adversaire pour ne plus lâcher son avantage.

En demi-finale, les Russes affronteront soit la Grande-Bretagne, soit le Canada. Tout sera décidé par la dernière rencontre de poule du groupe C qui oppose Allemands et Canadiens. Si ces derniers s'imposent, ils défieront les tenants du titre, dans le cas contraire, le défi sera proposé aux Britanniques.

