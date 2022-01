C'était une formalité sur le papier, et il l'a confirmé sur le court. Pablo Carreno Busta, 20e joueur mondial, n'a fait qu'une bouchée du 860e à l'ATP Jan Zielinski auquel il a laissé trois petits jeux (6-2, 6-1) en 54 minutes, rapportant le premier point à l'Espagne face à la Pologne en demi-finale de l'ATP Cup à Sydney. Il a parfaitement tirer profit de l'opportunité qui s'offrait à lui alors qu'un défi plus compliqué aurait dû l'attendre face à Kamil Majchrzak, 117e mondial. Ce dernier était en forme et avait gagné ses trois premiers simples dans la compétition, mais a dû renoncer à s'aligner en raison d'un test positif au covid-19.

Pour Zielinski, qui n'avait pas disputé le moindre match sur le circuit avant ce vendredi, la marche était (bien) trop haute. Le Polonais ne s'est pas procuré la moindre balle de break, mais a réussi à éviter le 6-0 qui se profilait dangereusement dans la seconde manche. Il s'est d'ailleurs mis à lâcher quelques coups gagnants en fin de match que le public n'a pas manqué de saluer.

Dans le duel des numéros 1 d'équipes, Hubert Hurkacz tentera de relancer les siens face à Roberto Bautista Agut. Si l'Espagnol s'impose en revanche dans ce second simple, il qualifiera son pays pour la finale.

