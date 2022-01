C'est le sacre d'une jeune génération dorée. Tous les deux membre du Top 15, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov donnaient à l'équipe canadienne fière allure avant même le début de l'ATP Cup. Ils ont été à la hauteur des attentes dimanche sur le court en s'adjugeant la troisième édition de l'épreuve par équipes à Sydney, aux dépens de l'Espagne déjà finaliste en 2020. "Team Canada" n'aura eu besoin que deux simples pour l'emporter contre deux autres membres du Top 20, Roberto Bautista Agut et Pablo Carreno Busta (respectivement 19e et 20e).

C'est Félix Auger-Aliassime qui a eu l'honneur de rapporter le point de la victoire à son équipe en s'imposant (7-6, 6-3) en 2h09 de jeu contre Bautista Agut. Une belle preuve de caractère pour celui qui avait été terrassé samedi dans son simple de la demi-finale contre la Russie par Daniil Medvedev (6-4, 6-0). Toujours la tête sous l'eau au moment d'entamer la partie, le Canadien l'a vite relevée en effaçant un break d'entrée. Puis, il a eu les nerfs solides tout au long de ce premier pour sauver 8 des 9 balles de break auxquelles il a été confronté. Avant de coiffer son rival au poteau au tie-break.

Une titre et un retour dans le Top 10 : "F2A" lance bien sa saison

Le dénouement de ce premier set monstrueux de près d'une heure et demie (1h28 précisément) a été le tournant de la partie. Vainqueur de ses quatre premiers simples dans la compétition, "RBA" ne s'en est pas relevé, même si c'est encore lui qui s'est octroyé les deux premières occasions de break dans le deuxième set qu'il n'a pas su saisir. Après avoir fait la différence décisive dans le 8e jeu (7-6, 5-3), "F2A" pouvait sourire, extatique, accueillant dans ses bras son compatriote Denis Shapovalov pour célébrer cette victoire collective.

Car quelques heures auparavant, Shapovalov avait, lui aussi, rempli sa part du contrat. Il s'était montré particulièrement solide (8 balles de break sur 9 sauvées) pour se défaire de Pablo Carreno Busta en deux sets (6-4, 6-3) en 1h38 de jeu. Il n'y a donc pas eu besoin de double pour départager les deux équipes. Le Canada succède à la Russie au palmarès de l'épreuve. Enfin, par la même occasion, Félix Auger-Aliassime, qui a gagné 3 simples cette semaine, réintégrera le Top 10 à son nouveau meilleur classement lundi : numéro 9 mondial.

