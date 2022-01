Le bilan n'est guère reluisant, mais ils ont joué le jeu jusqu'au bout. L'ATP Cup s'est terminée jeudi pour l'équipe de France avec une troisième défaite en autant de rencontres dans la poule B, cette fois contre l'Australie à Sydney. Embarqués dans un double décisif, les Bleus Fabrice Martin et Edouard Roger-Vasselin ont finalement cédé au super tie-break (6-2, 5-7, 11-9) face à la paire Peers/Saville, et ce malgré trois balles de match. Déjà éliminés avant cette dernière journée de phase de groupes, ils quittent donc la compétition.

Avant ce dernier double perdu in extremis, la journée avait pourtant bien démarré puisque Arthur Rinderknech avait glané son premier succès dans l'épreuve en simple face à James Duckworth (6-4, 7-6) en 1h56 de jeu. Au cours de la partie, il a su protéger son service, écartant les 6 balles de break auxquelles il a été confronté. Mais dans la foulée, Ugo Humbert n'avait pas su l'imiter dans le second simple.

Et pourtant, le Messin menait d'un set et a même obtenu une balle de break à 4-4 dans le deuxième avant de voir le match lui échapper. Alex de Minaur a ainsi fini par l'emporter (3-6, 7-6, 6-1) en 2h17, avant que ses partenaires ne règlent donc l'affaire lors du double décisif. En tout et pour tout, les Bleus auront donc remporté 2 matches sur 9 dans la compétition, Humbert marquant tout de même les esprit puisqu'il s'était offert Daniil Medvedev lors de son premier simple de la compétition.