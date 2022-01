Roberto Bautista Agut, 19e joueur mondial, a battu lundi le Norvégien Casper Ruud (8e), offrant ainsi à l'Espagne sa deuxième victoire à l'ATP Cup. A 33 ans, il est le meilleur joueur en simple de son pays en l'absence du N.1 mondial Rafael Nadal, et il a su s'imposer avec style.

Ad

Après avoir écarté le Chilien Cristian Garin (17e) samedi à Sydney, Bautista Agut a continué sur sa lancée en battant Ruud 6-4, 7-6 (7/4), le premier Norvégien à avoir remporté un titre ATP. "J'ai très bien joué, avec très peu de fautes directes", a déclaré l'Espagnol à l'issue de la rencontre. "C'est un bon début (de saison) et je me sens bien".

ATP Cup Medvedev prévient ses rivaux : "Si je dois mourir sur le court, je le ferai" IL Y A 18 HEURES

Affiche attendue entre Tsitsipas et Schwartzman

Pablo Carreño Busta (20e) a également réussi à dominer le Norvégien Viktor Durasovic (345e), en l'emportant 6-3, 6-3 en seulement 69 minutes. La victoire de l'Espagne face à la Norvège était déjà assurée avant même le match en double, lors duquel Alejandro Davidovich Fokina et Pedro Martinez ont fini le travail (6-4, 6-1).

"Il est toujours important de gagner le premier match. Aujourd'hui, je me suis senti plus à l'aise que le premier jour", a déclaré Carreño Busta. "Nous devons retrouver le rythme, nous devons retrouver la confiance". La Norvège a perdu ses deux premiers matches dans le groupe A, qui comprend également la Serbie, championne en 2020, et le Chili.

Pablo Carreño Busta (Espagne) Crédit: Getty Images

La Pologne de Hurkacz aussi intraitable

En l'absence de Novak Djokovic, forfait pour l'ATP Cup, Dusan Lajovic est le fer de lance de l'équipe serbe et il affrontera le Chilien Cristian Garin. Dans le groupe D, les Polonais l'ont emporté face aux Géorgiens, raflant les trois points de la rencontre (deux simples et un double). Avec deux victoires en deux rencontres (succès inaugural contre la Grèce), ils sont bien partis pour rallier les quarts de finale. A noter que Hubert Hurkacz a toutefois dû s'employer pour se débarrasser d'Aleksandre Metreveli (570e mondial) en trois sets (6-7, 6-3, 6-1).

L'autre choc attendu lundi soir (dans la matinée en France) dans cette même poule est celui entre le Grec Stefanos Tsitsipas et l'Argentin Diego Schwartzman.

ATP Cup Humbert surprend Medvedev pour rien, la France s'incline contre la Russie HIER À 07:34