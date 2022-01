Deuxième rencontre et deuxième défaite pour les Bleus à Sydney. La France n'a cette fois pas fait le poids face aux favoris Italiens (0-3), portés par leurs deux membres du Top 10 Jannik Sinner et Matteo Berrettini.

Sinner a d'abord écoeuré Arthur Rinderknech (6-3, 7-6), en gagnant les longs rallies en ramenant tout ou presque en défense. Malgré un break d'avance dans la seconde manche, le Français de 26 ans n'a pas pu empêcher le retour du prodige italien et a perdu pour la deuxième fois consécutive dans la compétition.

Ugo Humbert sortait lui d'un authentique exploit face à Daniil Medvedev lors de la première rencontre, mais n'a pas pu récidiver face à Matteo Berrettini. Pourtant bien en rythme, le Messin n'a pas pu obtenir une seule balle de break face à un Berrettini bouillant au service (18 aces et 85 % de points gagnés derrière sa première balle), et a concédé une défaite en deux manches (6-4, 7-6). Les deux protagonistes Italiens sont même revenus sur le court pour faire boire le calice jusqu'à la lie aux tricolores, en s'imposant sur le double face à la paire Stéphane Martin - Edouard Roger-Vasselin (6-3, 6-7 [7], 10-8).

Les Italiens doivent battre les Russes, les Allemands encore en vie

Les Italiens, surpris par l'Australie lors de la première rencontre, peuvent encore espérer une place en demi-finale, mais il faudra pour cela battre les Russes lors de la dernière journée de poules. C'est en revanche terminé pour les Français, qui auront une dernière rencontre à disputer face aux Australiens, pour sauver l'honneur.

Dans l'autre duel de la nuit, l'Allemagne est venue à bout des Etats-Unis, grâce aux succès d'Alexander Zverev sur Taylor Fritz (6-4, 6-4), et celui plus surprenant de Jan-Lennard Struff sur John Isner (7-6, 4-6, 7-5). Les Américains repartent quand même avec un point grâce à leur succès dans le double. Il faudra pour les deux nations battre respectivement le Canada et la Grande-Bretagne en dernière journée pour espérer accrocher une place dans le dernier carré.

