ATP Delray Beach : Juan Martin del Potro, retour gagnant

He's back ! Absent depuis quatre mois, Juan Martin del Potro a (enfin) retrouvé les courts de tennis. Oubliée sa fracture de la rotule du genou droit, l'Argentin n'a pas manqué son entrée en lice à Delray Beach. Opposé au Japonais Yoshihito Nishioka, 72e joueur mondial, il n'en a fait qu'une bouchée (6-3, 7-5) en un peu mois de deux heures de jeu (1h51).

Habitué à commencer ses saisons sur les terres floridiennes (3e fois en quatre ans), Del Potro a parfaitement passé son test grandeur nature. Si tout n'a pas été parfait, il a tenu la distance. De quoi le rassurer sur son état physique. Cap désormais sur son 8e de finale face à... Reilly Opelka et ses 2,11 m. Contre l'Américain de 21 ans, qualifié après sa victoire face à Sangren et qui vient d'ouvrir son palmarès à New York, Del Potro aura fort à faire.

Avec 89% de points marqués sur son premier service lors de son match, Opelka est un gros morceau. De quoi promettre à l'Argentin, tête de série n°1 du tournoi, un sacré combat.