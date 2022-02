Il enchaîne les tournois et maintient un niveau de jeu très intéressant. Comme à Montpellier et Dallas lors des deux dernières semaines de compétition, Adrian Mannarino sera bien au rendez-vous des quarts de finale dans un troisième tournoi ATP 250 consécutif, cette fois à Delray Beach en Floride. Et pour ce faire, le Français n'a pas eu la tâche facile jeudi soir contre l'Américain Brandon Nakashima, 81e mondial, qu'il a finalement dominé au terme d'un combat de trois manches (6-4, 2-6, 7-5) et plus de trois heures (3h03 exactement) de jeu au 2e tour.

Les deux joueurs étaient proches, très proches. A quatre reprises chacun, ils ont fait le break, Mannarino terminant la partie avec un tout petit point de plus que son adversaire (100 à 99). Après avoir mieux négocié la fin du premier set en subtilisant la mise en jeu de Nakashima à 4-4, le Français a connu un vrai coup de moins bien, perdant les cinq premiers jeux du deuxième. Mais il a su se remobiliser pour aborder l'acte final dans de meilleures dispositions.

Une revanche à prendre contre Opelka

Premier à faire le break à 1-1 dans cette troisième manche, le gaucher tricolore s'est fait rejoindre dans la foulée, s'embarquant dans un mano a mano tendu, avant de faire l'effort à 5-5 pour s'adjuger la partie. Dans ce 11e jeu finalement clé, Mannarino a notamment sorti un passing de coup droit long de ligne ahurissant qui lui a offert le break décisif.

Pour aller plus loin, il devra toutefois gravir la montagne Reilly Opelka qui avait d'ailleurs été trop haute pour lui à Dallas la semaine dernière au même stade de la compétition. Titré au Texas, le géant américain a aussi dû s'employer pour se défaire de son compatriote Jack Sock (7-6, 6-7, 6-1).

