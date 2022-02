Comme la semaine passée à Dallas , Adrian Mannarino, tête de série n°7, s'est incliné vendredi face à l'Américain Reilly Opelka (n°2) vainqueur 7-6 (7/2), 3-6, 6-1 de leur quart de finale du tournoi ATP 250 de Delray Beach, en Floride. Si cette fois le Français, 53e joueur mondial, a résisté trois manches face au lauréat de l'épreuve en 2020, il peut avoir des regrets, au terme d'un match émaillé par plusieurs moments de tension provoqués par son adversaire sur le court.

Opelka agacé...

Après la perte du premier set au jeu décisif, le service d'Opelka faisant la différence (19 aces au total), Mannarino a haussé son niveau de jeu dans le second, en parvenant à réussir le break pour mener 2-0. Juste avant, durant ce jeu, l'Américain avait logiquement demandé à faire éteindre les phares d'une voiture, mise en exposition sur un coin du court, qui s'étaient inexplicablement allumés.

Puis tout au long de cette manche, il s'est plaint d'une musique un peu trop forte, provenant de l'extérieur de l'enceinte. Pendant ce temps, Mannarino a réussi à conserver son avantage, pour égaliser à un set partout. Au début de la troisième manche, tandis qu'Opelka continuait de montrer des signes de nervosité, s'en prenant parfois au public ou se plaignant auprès de l'arbitre, Mannarino a perdu le rythme et le fil du match, concédant son service d'entrée.

... Mannarino pénalisé

Il a même ensuite écopé à sa grande surprise d'un point de pénalité. Interdit et désabusé, il n'a pas pris la peine de retourner le service adverse sur le point suivant. Et Opelka de s'échapper au score pour s'imposer en un peu plus de deux heures. Il affrontera samedi l'Australien John Millman, qui a écarté (6-4, 6-4) le Bulgare Grigor Dimitrov (n°3) dans le dernier quart de finale. L'autre demie opposera le Britannique Cameron Norrie (n°1) à l'Américain Tommy Paul (n°4).

