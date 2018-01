Gaël Monfils qualifié pour les quarts après son succès face à Jan-Lennard Struff

L'avantage avec Gaël Monfils c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Le Français en a fait une nouvelle fois la preuve grandeur nature, mercredi à Doha, en se qualifiant pour les quarts de finale de l'ATP 250 qatari après un gros combat bien décousu et inégal face à l'Allemand Jan-Lennard Struff. Très spectaculaire par moment, ce match sans véritable continuité s'est transformé en un véritable objet de curiosité.

Vainqueur en trois sets du tombeur de Tomas Berdych (6-3, 1-6, 6-3) sur le Central), La Monf' a gagné le droit de défier un autre Allemand, Peter Gojowczyk, dès jeudi, pour obtenir un billet pour les demi-finales. Ce sera un duel de spécialistes du tournoi. Monfils, trois fois finalistes à Doha, va tomber sur un os avec Gojowczyk très à l'aise sur dur extérieur et amoureux du tournoi d'ouverture où il s'était révélé en 2014.

Un Monfils à réaction

Qui dit match de La Monf' dit spectacle, gadin(s), points marquants. On a eu à peu près tout ça pendant plus d'une heure (1h20). Un temps bien court pour un match aussi disputé. Il faut dire aussi que Struff et le Français ont joué à se faire des cadeaux entre deux points tout au long de la rencontre. Rallyes en fond de court, jeu varié, fautes directes, les deux hommes ont sorti toutes leurs panoplies et leurs défauts dans un seul et même match et c'était sympa à regarder.

Bien entré dans son match, Monfils s'est fait sa frayeur quotidienne en tout début de rencontre. A 1-0 en sa faveur, le Francilien a mal posé son appui en essayant de jouer un coup droit en bout de course. Résultat des courses : une grosse gamelle et une grosse sueur froide dont il se serait bien passé. Gêné par sa jambe droite, touchée, pendant un moment, le Français a un temps fait croire qu'il n'irait pas au bout de ce duel. Son genou droit, qui lui avait fait manquer la fin de saison 2017, sera en tous cas à surveiller d'ici la fin de la semaine.

Passé le gain du premier set, qu'il a nettement dominé malgré la douleur, le 46e mondial a ensuite subi un gros contrecoup lors du deuxième acte où il a complètement disparu des écrans radar (6-1). Un contrecoup qu'il est parvenu à surmonter dans la dernière manche. Pas assez régulier pour faire match dans le set décisif, Struff l'a bien aidé également. La suite, au prochain épisode.