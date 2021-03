Il n'aura pas volé sa finale. Pour y arriver, Roberto Bautista Agut a dû aligner quatre victoires dont deux face à des membres du Top 10 : Dominic Thiem jeudi en quart de finale, et donc Andrey Rublev vendredi en demie. L'Espagnol a écoeuré le Russe dans les conditions venteuses de Doha, se permettant même de conclure avec la manière d'un subtil passing de revers croisé, en deux sets (6-3, 6-3) et un peu plus d'une heure (1h13 précisément). Déjà titré au Qatar il y a deux ans mais absent en 2020, le 13e joueur mondial s'est donc offert le scalp du tenant du titre pour enregistrer sa 9e victoire consécutive dans le tournoi. Il sera favori de la finale soit face à Taylor Fritz, soit face à Nikoloz Basilashvili.

De l'importance des repères et de la confiance en tennis. C'est le sous-titre que l'on pourrait trouver au match livré vendredi par Roberto Bautista Agut. Le défi s'annonçait pourtant très compliqué pour un joueur qui était sorti vainqueur d'un combat féroce de près de deux heures et demie la veille. Surtout que se présentait face à lui un Andrey Rublev titré à Rotterdam et qui n'avait pas eu à frapper le moindre coup de raquette pour en arriver là (une première depuis la création de l'ATP Tour en 1990). Mais c'est bien l'Espagnol qui a survolé la partie, tandis que le Russe a payé son manque de rythme.

Indébordable, Bautista Agut a imprimé d'entrée un rythme infernal en fond de court que n'a pas pu soutenir son adversaire, pourtant connu pour son engagement total dans chaque frappe. Il a ainsi fait la différence dès le 4e jeu de la partie et a tenu sans difficulté son avantage, se servant fort bien du poids de la balle de Rublev pour la rediriger contre lui, encore plus vite. Perdu et frustré, le Russe a rapidement perdu le sourire qu'il arborait juste avant cette demi-finale, lorsqu'un filet défectueux avait encore repoussé son entrée dans le grand bain du tournoi.

