Il a pris son temps, mais Dominic Thiem est bien reparti de l’avant. Pour son premier match depuis sa sortie en huitième de finale de l’Open d’Australie, le numéro 4 mondial a eu droit à un vrai test mercredi à Doha face à celui qui avait été la grande surprise du premier tournoi du Grand Chelem de l’année, Aslan Karatsev. Et il a fini par le relever, malgré un premier set abandonné, en trois manches donc (6-7, 6-3, 6-2) et un peu moins de deux heures de jeu (1h56 précisément). En quart de finale, il sera opposé à Roberto Bautista Agut qui a dominé Alexander Bublik (6-4, 6-3).

On a vu adversaire plus abordable pour entrer dans un tournoi. Face à un frappeur de la trempe d’Aslan Karatsev, difficile de trouver son rythme à l’échange et de se rassurer. D’autant que le Russe n’avait pas l’intention de redescendre du nuage qui l’avait emmené en demi-finale à Melbourne. Et il a d’ailleurs fallu que ce dernier perde sa concentration le temps d’un jeu de service en début de deuxième set pour que Dominic Thiem fasse tourner la partie à son avantage.

