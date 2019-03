ATP Dubaï : Monfils regrette les "opportunités" manquées lors de sa demi-finale contre Tsitsipas

Il s’est donc arrêté à huit. Gaël Monfils a vu Stefanos Tsitsipas mettre fin à sa série de victoires consécutives vendredi dans le dernier carré du tournoi émirati. Un coup d’arrêt frustrant pour le Français, tant il a semblé maîtriser son sujet et le match pendant un set et demi. "Je suis déçu parce que je n’ai pas saisi mes opportunités. J’avais un break d’avance en début de deuxième set, mais je n’ai pas bien servi ensuite", a-t-il estimé après coup.

Malgré la perte frustrante du deuxième set, le Parisien a encore montré qu’il avait des ressources sur le plan physique et mental. Loin de s’effondrer, il a donné la réplique jusqu’au bout à un Stefanos Tsitsipas qui semblait pourtant avoir pris le dessus, offrant aux spectateurs un grand spectacle tennistique pendant près de trois heures. "Il y avait une bonne pression, on jouait vite et assez lourd. Au troisième, je ne suis pas frais mais comme lui, je suis dans la bataille. Je tiens bien et j’ai des opportunités", a-t-il insisté.

Vidéo - D'abord impuissant, Tsitsipas a sorti le grand jeu pour venir à bout de Monfils 02:52

Moins inspiré quand ça se corse

Avec ses 45 coups gagnants, Monfils a montré qu’il était capable de se mettre au niveau d’agressivité et de prises d’initiatives requis dans ce type de match au couteau. Et il a donné certaines garanties sur sa capacité à tenir un rythme élevé sans baisse majeure de concentration. Mais dans les moments chauds, il lui a manqué un soupçon de clairvoyance, comme sur ce point qu’il aurait dû "challenger" et qui a offert deux balles d’égalisation à une manche partout à Stefanos Tsitsipas.

"C’est super dur à ce moment-là, ça va vite. (…) Il faut que je sois plus lucide dans ces moments", a-t-il avoué. C’est en effet probablement là que s’est jouée la demi-finale et Monfils en est conscient : son adversaire grec a été supérieur et plus inspiré quand il le fallait vraiment. "J’ai eu un petit coup de barre en arrivant dans le tie-break du deuxième, ça tombait au mauvais moment. Lui en mettait plus, il venait davantage au filet."

Gaël Monfils lors de sa demi-finale face à Stefanos TsitsipasGetty Images

Un niveau prometteur pour la suite

La déception du Français sera toutefois certainement atténuée quand il constatera lundi prochain son retour parmi les 20 meilleurs joueurs du monde, à la 19e place plus précisément du classement ATP. Mais le Monfils 2019 ne semble pas avoir l’intention de s’en contenter, et il a bien raison vu le niveau de tennis produit avec régularité ces dernières semaines. Alors que se profile la saison sur terre battue, sa surface de prédilection, il serait bien inspiré de surfer sur sa confiance actuelle lors de la tournée américaine. Histoire de se rapprocher du top 10 et de rêver d’un printemps de feu.