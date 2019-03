Gaël Monfils battu en demi-finale par Stefanos Tsitsipas au terme d'un intense combat

Stefanos Tsitsipas, n°11 mondial, est le premier qualifié pour la finale de l'ATP 500 de Dubaï. Le Grec a disposé de Gaël Monfils en 3 sets (4-6, 7-6(4), 7-6(4)) au terme d'un magnifique combat de près de 3h (2h59) durant lequel les deux joueurs ont produit un tennis de très haut niveau. Il y retrouvera samedi Roger Federer ou Borna Coric qui s'affrontent dans la deuxième demi-finale du jour.

C'est encore un peu tôt pour le dire mais en regardant dans le rétroviseur à l'issue de la saison, ce Tsitsipas-Monfils à Dubaï pourrait bien être classé dans les Tops des plus beaux matchs de 2019. Les deux joueurs ont livré un duel de haute voltige. Rien d'étonnant cependant puisqu'ils sont les joueurs en forme de ce mois de février. Le Grec vient en effet de soulever la coupe à l'Open 13 de Provence alors que le Français s'était imposé deux semaines plus tôt à Rotterdam.

La défaite mais le Top 20 pour Monfils

Cette troisième confrontation entre les deux hommes - la belle puisqu'ils étaient à 1-1 – ne présageait donc que du bon pour les yeux des spectateurs. Et, malgré un léger retard à l'allumage en début de match (break d'entrée pour Tsitsipas), Gaël Monfils a vite inversé la tendance dans le 1er set. Trop conquérant, le Grec s'est fait cueillir à de trop nombreuses reprises alors qu'il tentait de prendre le filet. De quoi le voir en jeter sa raquette d'énervement en milieu de set. Des nerfs que le Parisien a réussi à contrôler pour passer devant (6-4). Mieux, il a même obtenu le break en début de seconde manche pour garder un peu plus la tête de son adversaire sous l'eau.

Mais, malgré ses 20 ans et face à un adversaire expérimenté sur le circuit, Stefanos Tsitsipas a prouvé, une nouvelle fois, qu'il avait les ressources pour renverser le court d'un match. Au coude à coude tout le reste du match – ils ont chacun remporté 133 points sur 266 – c'est lors de deux tie-breaks que la décision s'est faite. Et, à chaque fois, c'est le jeune Grec qui a montré les crocs en cherchant à prendre le contrôle du point et remporter le match. Résultat, il sera lundi dans le Top 10 mondial. Une performance de choix pour son jeune âge. De son côté, Gaël Monfils peut lui sortir la tête haute du tournoi puisqu'il intégrera le Top 20 et sera le meilleur Français au classement devant Lucas Pouille.