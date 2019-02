Gaël Monfils qualifié pour les quarts de finale après son succès contre Marcos Baghdatis

Sérieux et appliqué, Gaël Monfils fait plaisir à voir en ce début de saison. Après un premier tour convaincant face à Marin Cilic, le Français a confirmé à Dubaï, mercredi, en balayant Marcos Baghdatis en deux manches (6-3, 6-2) et 1h05 de jeu. Il a attendu d'être breaké dans le premier set, avant de réagir et d'élever son niveau de jeu pour malmener le Chypriote. C'est la 7e victoire de suite sur le circuit ATP pour le 23e monfial. Il retrouvera Ricardas Berankis jeudi pour une place en demi-finale du tournoi.

Si le score est plutôt flatteur pour le Parisien, la partie n'a pas été si facile que ça pour lui. Lent dans ses déplacements en début de match, il a souffert face à la cadence imposée par Marcos Baghdatis à l'échange. Le Chypriote a pris sa chance et a réussi à faire le break en premier à 2-2 dans la première manche. Dominé, Gaël Monfils est revenu sur le court avec de toutes autres intentions après le changement de côté. Agressif et appliqué sur ses placements, le Français a remporté quatre jeux de suite pour mener une manche à rien.

7e succès de rang

Le second acte a été accroché mais Gaël Monfils a su être ultra réaliste en convertissant ses deux seules balles de break, au contraire d'un Marcos Baghdatis à 0/4 sur ses occasions de break. Le Parisien a remporté les points importants et a très bien servi pour s'éviter un retour du Chypriote (72% de points remportés derrière sa première balle). Il a aligné cinq jeux consécutifs pour décrocher sa qualification pour les quarts de finale.

C'est un début de saison en fanfare pour Gaël Monfils, qui va déjà disputer jeudi son troisième quart de finale en 2019. Avec ce succès face à Baghdatis, le 23e joueur mondial vient de remporter son septième match de suite, une très belle série qu'il va tenter de poursuivre face à Ricardas Berankis au prochain tour. Un adversaire qu'il a battu lors de leur unique affrontement en 2014.