Roger Federer qualifié en finale après sa victoire facile sur Borna Coric (6-2, 6-2)

Roger Federer est tout près de son 100e titre ATP en carrière. Après le match marathon entre Gaël Monfils et Stefanos Tsitsipas, le Suisse a atomisé Borna Coric en deux sets (6-2, 6-2) et 1h07 de jeu pour se hisser en finale du tournoi de Dubaï. Le Croate, qui restait sur deux victoires consécutives face à l'homme aux 20 titres du Grand Chelem, n’a pas réussi à exister, commettant beaucoup trop de fautes pour espérer gêner la tête de série numéro 2.

Déjà vainqueur à sept reprises à Dubai, Federer n’avait pas impressionné jusqu’ici cette semaine. Mais il s’est montré sérieux et appliqué face à son cadet de 15 ans, qui, après avoir remporté le premier jeu de cette rencontre, a disparu et laissé son adversaire en décrocher cinq de suite. Si le Suisse a paru plus affûté que lors des tours précédents, il a aussi profité des énormes bévues de son adversaire, qui n’y est arrivé ni en coup droit ni en revers.

Federer a donc pu prendre facilement l’ascendant, en se montrant agressif, avec la volonté d’abréger les échanges et de monter au filet dès que possible (11 points gagnés sur 14). Beaucoup plus précis que le numéro 13 au classement ATP (21 coups gagnants à 11, 13 fautes directes contre 14 pour le Croate), il a breaké d’entrée dans la seconde manche. Peut-être parce qu’il savait qu’il n’avait plus rien à perdre, Coric a alors retrouvé un peu de son niveau, mais en face, Federer a pu s’appuyer sur son service (7 aces, 57% de premières balles et 80% de points gagnés derrière) pour continuer sa course en tête.

Bien aidé par une faible opposition, il n’a ainsi concédé aucune balle de break dans cette rencontre, et a pris à nouveau la mise en jeu de son adversaire à 4-2 pour s’offrir le match et prendre sa revanche sur Coric, qui l’avait battu en finale l’an passé à Halle. Surtout, il fait le plein de confiance avant de retrouver samedi Tsitsipas - qui aura 3 heures éprouvantes de jeu dans les jambes - pour écrire encore un peu plus sa légende.