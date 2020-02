Les confrontations franco-françaises accouchent souvent de matches bizarres, et celle-ci n’a pas fait exception. Mercredi, Richard Gasquet a pris le meilleur en deux sets et 1h20 de jeu (6-4, 6-4) sur son compatriote et ami Benoît Paire au 2e tour à Dubaï, au terme d’une partie sans réel fil conducteur, avec pas moins de dix breaks en tout. A l’image de sa prestation de la veille face à Marin Cilic, l’Avignonnais a été le principal responsable de ce manque de rythme entre absences et sautes d’humeur. En quart de finale, son bourreau biterrois affrontera un autre Bleu en la personne de Gaël Monfils.

Vidéo - Gasquet - Paire : Le résumé 01:44

Miraculé la veille, Benoît Paire n’a pas saisi sa seconde chance d’entrer de plain pied dans son tournoi. Et Richard Gasquet ne s’est pas privé de le lui faire payer pour rejoindre les quarts du tournoi ATP 500 émirati. Revenu à la compétition voici trois semaines chez lui à Montpellier, le Biterrois retrouve ainsi peu à peu confiance même s’il est encore loin de son meilleur niveau. Il n’a toujours pas perdu le moindre set dans aux Émirats.

Paire a donné, Gasquet a récolté

Breaké rapidement, Gasquet ne s’est pas affolé et a profité de la concentration très fluctuante de son adversaire pour revenir et même passer devant dans le premier set. Car Paire n’a jamais pu tenir un niveau d’engagement assez constant dans ses frappes de balles. Comme lors de son entrée en lice, il a multiplié les jets de raquettes, récoltant notamment un avertissement au passage par l’arbitre de chaise. Pas aidé par son service (seulement 47 % de premières balles), il a fait la course derrière dans le second set, les deux joueurs ne parvenant pas à tenir leurs engagements respectifs.

Sous pression à 5-4 contre lui, Paire a craqué une nouvelle fois, enchaînant les fautes en revers, face à un Gasquet plus spectateur qu’acteur dans ce match. Mais le Biterrois a eu, lui, le mérite de tenir sa ligne de conduite, de jouer de bons passings en revers sur les montées parfois aléatoires de son adversaire. S’il n’en saura pas beaucoup plus sur son niveau actuel après une telle partie, il avance toutefois dans le tournoi, glanant de précieux points pour son classement.