Gaël Monfils poursuit sa belle série. Vainqueur à l'Open Sud de France puis à Rotterdam il y a deux semaines, le Français s'est imposé ce lundi lors du premier tour du tournoi de Dubaï face au Hongrois Marton Fucsovics (6-4, 7-5). Le Français a eu besoin de près de 2h de match (ndlr : 1h59 plus précisément) pour vaincre son adversaire du jour, qu'il avait déjà battu l'an passé au Masters 1000 de Madrid (1-6, 6-4, 6-2). Neuf mois plus tard, le joueur tricolore n'a concédé aucun set mais a dû faire face à un adversaire très accrocheur.

7 balles de break manquées par Monfils au 2e set

La passe d'armes a commencé d'entrée lorsque Gaël Monfils a concédé sa mise en jeu avant de reprendre son service quelques minutes plus tard (2-2). Après avoir de nouveau breaké le 70e joueur mondial (5-3), celui-ci lui rendait la monnaie de sa pièce le jeu suivant (5-4). Mais dans la foulée, le Français se montrait plus solide et remportait la première manche (6-4). Lors du deuxième set, le neuvième joueur au classement ATP se montrait impeccable sur sa mise en jeu. A 2-1, 3-2, puis 4-3, il manquait l'occasion de breaker Marton Fucsovics (sept balles de break manquées au deuxième set pour le Français). Ce sera finalement fait au meilleur moment, lors du dernier jeu de service du Hongrois.

Vidéo - Pioline : "Monfils gagne en maturité, mais a encore un défaut, ses sautes de concentration" 05:05

Il faut remonter au 27 janvier dernier et ce huitième de finale de l'Open d'Australie perdu face à Dominic Thiem (6-2, 6-4, 6-4), futur finaliste, pour trouver la trace de la dernière défaite de Gaël Monfils. Mieux, le Français n'a plus concédé le moindre set depuis le 6 février et ce huitième de finale remporté contre Adrian Mannarino à l'Open Sud de France (4-6, 6-1, 6-4). Le joueur tricolore enchaîne donc une dixième victoire et vingt sets de suite. Gaël Monfils aura l'occasion de poursuivre cette très belle série contre Yen-Hsun Lu ou Yasutaka Uchiyama au deuxième tour à Dubaï.