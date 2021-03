La pression ne semble plus avoir de prise sur lui. Pour la quatrième fois en 6 tournois joués en 2021, Jérémy Chardy sera au rendez-vous des quarts de finale cette semaine. Mercredi, il a remporté son troisième combat en trois sets d'affilée à Dubaï et pas face à n'importe qui. Déjà tombeur renversant d'Alex de Minaur lors de son match précédent, le Palois a refait le coup à Karen Khachanov, 22e joueur mondial, qui a finalement cédé sur le score de 6-7, 6-4, 6-4 après 2h35 de jeu. Pour s'offrir un dernier carré, il aura affaire à Denis Shapovalov, tête de série numéro 3 et vainqueur solide de Hubert Hurkacz (6-4, 6-3) dans le même temps.

Il avait bien raison de mettre son index sur sa tempe après avoir validé son 11e succès de la saison sur le circuit. Car mentalement, Jérémy Chardy s'est encore montré extrêmement solide mercredi. D'abord pour se remettre de la déception de la perte d'un premier set extrêmement disputé au tie-break, à cause de quelques détails qui coûtent cher comme cette double faute malvenue offrant le mini-break décisif à un Karen Khachanov solide. Et ensuite pour résister à la pression du Russe en début de second set, lui qui se voyait bien profiter de cette spirale positive pour faire définitivement la différence.

Plus d'infos à suivre...

