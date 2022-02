Faut-il commencer à s'inquiéter pour Gaël Monfils ? Auteur d'un début de saison australien prometteur, le Parisien de naissance n'a pas réussi à enchaîner depuis son retour en Europe en ce mois de février. Il a même déclaré forfait pour le troisième tournoi consécutif jeudi puisqu'il s'est retiré de la liste des inscrits à Dubaï la semaine prochaine, après Rotterdam et Doha. Fatigué par le décalage horaire et la dose de rappel de vaccination à Montpellier où il avait été éliminé d'entrée, le Français avait certes décidé de prendre du repos, mais cette pause qui se prolonge interroge.

Monfils va encore perdre du terrain au classement

Monfils s'est-il blessé ? S'économise-t-il pour la tournée américaine à Indian Wells et Miami, les deux premiers Masters 1000 de l'année où il a beaucoup à gagner potentiellement ? Le mystère est pour l'heure entier. Une chose est certaine néanmoins : le Français perdra les 180 points de sa demi-finale aux Emirats arabes unis en 2020, lors de laquelle il avait failli battre pour la première fois de sa carrière Novak Djokovic.

Déjà redescendu au 25e rang mondial à cause de son titre non défendu à Rotterdam (édition 2020 également), Monfils va donc encore glisser au classement : il sera au moins dépassé par Roger Federer et Karen Khachanov. Sa place dans le Top 30 est menacée. Reste à savoir si cette prise de distance ne sera qu'un moyen de mieux rebondir ou si elle annonce des difficultés à venir pour celui qui reste le numéro 1 du tennis tricolore.

