Avant cet ATP 500 de Dubaï et cette défaite surprenante contre Jiri Vesely en quarts de finale, Novak Djokovic n'avait plus joué depuis le 3 décembre 2021. Un match de Coupe Davis remporté en deux sets face à Marin Cilic. Il s'en est passé des choses depuis, et la plupart n'avait rien à voir avec le tennis.

C'est sûrement ce qui a manqué au futur ex numéro 1 mondial : passer du temps sur le court ces dernières semaines. C'est en tout cas ce qu'il a estimé après le match : "Je félicite Jiri Vesely. Il a mieux joué. [...] Pour ma part, j’ai besoin de jouer plus. Plus je joue de matches, plus je me sens à l’aise sur le court. Je n’ai pas eu beaucoup de matches ces derniers mois. Partout où j’ai l’occasion de jouer, je le ferai (sourire). J’espère que ce sera bientôt."

Car en effet, le Serbe, au cœur de la tempête médiatique depuis sa non participation à l'Open d'Australie, a encore faim : "Mon objectif est de continuer à jouer au tennis. Je veux jouer aussi longtemps que les circonstances de ma vie me le permettent, tant que les gens autour de moi me soutiennent.Je me sens toujours bien dans mon corps, comment il récupère et comment il résiste. Il me traite bien, pour ainsi dire." Avant de compléter, compétiteur : "Je me soucie de gagner chaque match, comme n'importe quel autre joueur, quel que soit son âge. J'espère pouvoir concourir très bientôt. S'ils m'en donnent l'occasion, j'essaierai d'en profiter au maximum".

Djokovic sur le vaccin contre le Covid 19 : "Je ne suis pas fermé, tout est possible dans la vie"

J'ai tellement perdu de matches dans ma vie...

J'ai eu tellement d'occasions manquées dans ma vie.[...] Je ne veux pas pleurer les matches que je perds. J'ai perdu tellement de matches dans ma vie que je n'ai pas l'impression que les matches que je perds restent dans ma tête comme ils le restaient peut-être au début de ma carrière." La défaite face au 123e joueur mondial a beau être surprenante, la perte de sa place de numéro 1 au profit de Medvedev inédite, Djoko préfère relativiser : "[...]

Il a également tenu à remercier le public de Dubaï, qui l'a très bien accueilli, ce qui n'était pas couru d'avance : "Aujourd'hui, j'ai eu une super ambiance, comme lors des deux premiers matches. Je tiens à remercier le public d'avoir créé une super ambiance sur le terrain pour les deux joueurs. Ils m'ont encouragé et je me sens honoré d'être dans cette position.". Mais les "Nole, Nole !" ont eu beau résonner, c'est bien un tout nouveau numéro numéro 1 mondial qui s'installera sur le trône dès lundi.

