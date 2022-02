le seul propriétaire de son corps". Après une pause forcée, Novak Djokovic a réussi sa rentrée. Après avoir été contraint à quitter l'Australie en janvier dernier juste avant le début de l'Open, le numéro un mondial, non-vacciné contre le Covid-19, a battu Karen Khachanov (26e mondial) au deuxième tour du tournoi ATP 500 de Dubaï en deux sets, 6-3, 7-6 (7/2). Qualifié pour les quarts de finale, le Serbe est revenu sur sa situation dans un entretien accordé à L'Equipe . S'il ne veut pas se faire vacciner, c'est notamment car il souhaite être "".

"En me basant sur toutes les informations sur le vaccin, j'ai décidé de ne pas me faire vacciner. C'est ma position, a-t-il confirmé au quotidien. Est-ce que ça va changer ou pas ? Je ne sais pas, tout évolue assez rapidement, on le voit dans les décisions de certains gouvernements. En ce moment, je ne sens pas le fait que j'en ai besoin pour protéger mon corps et je n'ai pas l'impression que je suis une menace pour les autres. Qu'on soit vacciné ou pas, on peut toujours transmettre le virus. C'est ma position et, pour la suite, mon esprit est complètement ouvert. Tout est possible."

L'organisme doit fonctionner tout le temps à pleine vapeur sur plus de quinze ans

Djokovic rappelle ainsi que son corps est "son outil", "son principal actif". "En tant qu'athlète de haut niveau, j'ai besoin d'en prendre soin pour être compétitif et constant. Et, tout au long de ces années, je remercie avec beaucoup de gratitude ce corps pour tous les succès rencontrés, parce que j'ai été capable de récupérer très vite après tant de matches très difficiles", ajoute-t-il. Avant de partir sur une longue explication, parfois mystique, sur son rapport avec son physique et la gestion très exigeante qu'il nécessite.

Dans un sport individuel, si on est blessé, on est out, explique-t-il à Fini. II n'y a pas de remplacement possible comme en foot. Le tennis est un sport d'élite dans ce sens où dans le soin apporté à son corps, tout doit marcher à merveille. L'organisme doit fonctionner tout le temps à pleine vapeur sur plus de quinze ans. Combien ont pu le faire à part Roger (Federer), Rafa (Nadal) et moi ? Je n'aime pas me faire des fleurs, mais il faut bien en parler pour répondre à votre question initiale sur ma connexion avec mon corps. Ça ne vient pas tout seul. Il y a un énorme travail derrière tout ça." , explique-t-il à L'Equipe ."

Pour l'heure, donc, Novak Djokovic ne change pas d'avis et ne compte toujours pas se faire vacciner, quitte à mettre le reste de sa saison en péril. "Personne sur cette Terre ne connaît mieux mon corps que moi", conclut celui qui affrontera Jiri Vesely ce jeudi du côté de Dubaï.

