Pierre-Hugues Herbert n’avait plus assez d’essence dans le moteur. Sorti vainqueur d’un combat de près de trois heures la veille face à l’Américain Denis Kudla, le Français s’est incliné en deux sets (6-3, 7-5) et 1h39 de jeu mercredi face au Britannique Daniel Evans au 2e tour à Eastbourne. Malgré la déception, l’Alsacien disposera de quelques jours supplémentaires pour se reposer et préparer Wimbledon. Son vainqueur du jour affrontera un compatriote en quart de finale : soit Kyle Edmund, soit Cameron Norrie.

