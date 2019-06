Gilles Simon n’ira pas plus loin à Eastbourne. Le Niçois a rendu les armes jeudi face à l’Italien Thomas Fabbiano, 102e joueur mondial, en deux manches (6-4, 6-3) et un peu moins d’une heure et demie en quart de finale sur le gazon anglais. Le Français, qui disputait son 8e match en dix jours, abordera toutefois Wimbledon avec pas mal de repères et de confiance. Son vainqueur du jour affrontera l’Américain Sam Querrey, tombeur de Fernando Verdasco (7-6, 6-2) plus tôt dans la journée, dans le dernier carré.

Il n’a pas pu rester sur sa belle dynamique actuelle. Gilles Simon a touché ses limites du jour, incapable de trouver la solution contre un Thomas Fabbiano aussi régulier que lui depuis sa ligne de fond. Le Français, agacé par sa qualité de frappe et en manque de sensations, s’est rapidement fait breaker et n’a jamais pu refaire son retard dans le premier set. Moins en réussite que la veille sur sa première balle, il a subi sur sa seconde tout au long du match (42 % de points gagnés derrière seulement).

En difficulté notamment côté coup droit, Simon a cédé son engagement d’entrée de deuxième set. Mais il n’a pas baissé les bras pour autant : après avoir sauvé deux balles de double break (il a écarté 7 occasions adverses sur 11 en tout), le Tricolore a refait son retard en milieu de manche (6-4, 3-3). Un effort de trop finalement, puisqu’il a perdu les trois derniers jeux de la partie, même s’il aura fallu cinq balles de match à son adversaire pour le faire abdiquer.