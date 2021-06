Les semaines se suivent et se ressemblent malheureusement pour lui. Déjà battu d'entrée à Halle par Lloyd Harris voici huit jours, Gaël Monfils a encore été éliminé dès son premier match en tournoi, cette fois sur le gazon d'Eastbourne. Et cette fois, la pilule est encore plus dure à avaler. Exempté de 1er tour grâce à son statut de tête de série numéro 1, le Français est tombé face au "lucky loser" Max Purcell, 283e joueur mondial, en trois sets (6-4, 5-7, 6-4) et 2h10 de jeu. Avant cette performance, la plus grande de sa carrière (première victoire sur un Top 20), l'Australien ne comptait que deux victoires sur le circuit ATP, enregistrées à Melbourne et donc Eastbourne cette année.

